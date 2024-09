Kvaratskhelia il dolore è passato A Cagliari alle spalle di Lukaku Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024), il. Aspdi) Scrive Antonio Giordano: La contusione, come pareva possibile, è sparita epuò accomodarsi nella sua nuova zona del campo, quella che gli ha consegnato Antonio Conte, immediatamentespdi, quindi più vicino alla porta, perché il 3-4-2-1 lo consente. Poi, se un giorno dovesse esserci una possibile conversione e il Napoli cominciasse ad entrare in un’altra dimensione tattica, la fascia di sinistra tornerebbe ad essere sua: intanto, a, continuerà ad ondeggiare tra le linee, asseconderà le esigenze delle coperture, il primo pressing, tutto ciò che gli verrà indicato da Conte, e quando invece dovrà calarsi nella fase attiva, tenterà di «armarsi» come sa, con il destro o con il sinistro, tanto per lui non fa differenza.