Italia-Belgio oggi in tv | orario canale e diretta streaming Coppa Davis 2024

(Di venerdì 13 settembre 2024) A che ora e come seguire, incontro valevole per la fase a gironi dellasul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La squadra azzurra guidata dal capitano Filippo Volandri è reduce dal debutto vincente per 2-1 ai danni del Brasile e vuole continuare su questa scia per mettere in cassaforte il pass per le finali di Malaga del prossimo novembre. Matteo Berrettini e compagni trovano dall’altra parte della rete la mina vagante del Gruppo A, che all’esordio è stata capace di superare per 2-1 la più quotata Olanda. La stella del team avversario è il venticinquenne Zizou Bergs, che ormai da tanti mesi naviga saldamente all’interno dei primi cento giocatori del mondo.