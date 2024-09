Guidi questa macchina? Puoi evitare di pagare il pedaggio in autostrada

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 13 settembre 2024) Alcuni veicoli non devonoilin: ecco chi rientra nelle esenzioni secondo il Dpr 495 del 1992. Ille rappresenta una spesa inevitabile per la maggior parte degli automobilisti che percorrono le autostrade italiane. Si tratta di un costo che varia a seconda della distanza percorsa e del tipo di veicolo utilizzato, e che viene calcolato tramite il ritiro di un tagliando all’ingresso e il pagamento all’uscita dai caselli. Tuttavia, non tutti sono obbligati a sostenere questo onere. Aggiornamenti sulle: ecco cosa cambia e per chi Notizie.com foto Ansa In effetti, la normativa italiana prevede alcune eccezioni, riservando l’esenzione dal pagamento dela determinate categorie di veicoli che svolgono funzioni specifiche o di pubblica utilità .