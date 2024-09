Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure gli ospedali si illuminano di arancione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 17 settembre 2024 si celebra la “VIper lae della Persona assistita”, per sottolineare che laè parte costitutiva del diritto alla salute, come previsto nell’art.1 della Legge 24 del 2017. Quest’anno il tema proposto dall’OMS è “Migliorare la diagnosi per ladel paziente” con lo slogan “Fallo bene, rendilo sicuro!”, per sottolineare l’importanza fondamentale di una diagnosi corretta e tempestiva per garantire la, coinvolgendo attivamente pazienti, famiglie, operatori sanitari e leader del settore.