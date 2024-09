Fabriano Pino Maraniello confermato responsabile del settore giovanile

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il dito sulla piaga: “Le strutture sportive mancanti o non adeguate anon consentono di far giocare a calcio tutti i ragazzi che vogliono farlo”, 13 settembre 2024 – Settima stagione biancorossonera perdeldelCerreto. “Ringrazio la società ed il presidente per la possibilità di continuare questo percorso” ha dichiarato l’interessato. “Finalmente si riparte con lo stesso spirito di sempre e con uno staff importante grazie all’ottimo lavoro del nostrotecnico mister Besim Useini . L’obbiettivo è far divertire e crescere i nostri ragazzi migliorando quanto di buono fatto nelle passate stagioni nonostante le mille difficoltà, in primis gli impianti”.