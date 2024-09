Dal cane nel pentolino al gatto nel forno | la fake news di Donald Trump diventa virale su TikTok Ecco i video più divertenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) “A Springfield mangiano i cani, gli immigrati (tradotto da ‘the people that came in’). Mangiano i gatti. Loro mangiano gli animali domestici delle persone che vivono lì”, è questa la frase cheha pronunciato durante il dibattito presidenziale con Kamala Harris. Il candidato repubblicano, che nelle sue intenzioni avrebbe voluto denunciare il presunto comportamento violento delle ‘persone che sono arrivate’, ma che invece si è rivelata essere una, ha invece generato un’incredibile ondata di meme e trendsu. Da chi mette il proprio, scherzosamente, in un, a chi, invece, mette il proprionel(spento). E c’è chi ha anche fatto un remix a base dance, ballando sulle note e sulle parole dell’ex presidente americano.