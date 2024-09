Corriere assassinato anche tre donne nei guai | una voleva rivendere le borse di lusso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Grosseto, 13 settembre 2024 – Non si arrestano le indagini sulla morte di Nicolas Matias del Rio, ilargentino di 40 anni sparito con un carico diper Gucci da 500.000 euro di valore e trovato senza vita dopo in un pozzo dell'Amiata, in località Casa Sallustri, nel comune di Arcidosso. Oratresono iscritte nel registro degli indagati. Come riporta Il Tirreno i sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini hanno inviato avvisi di garanzia a Elmira e Ersiana Gjoni, ovvero la madre e la sorella di Klodian Gjoni, uno degli uomini adesso in carcere per sequestro di persona e omicidio, e Georgiana Eugenia Bartic. Per le prime due la procura di Grosseto ipotizza i reati di favoreggiamento, per la Bartic invece la ricettazione dellerapinate. Lehanno risposto agli inquirenti mantenendo un atteggiamento collaborativo.