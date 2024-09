Conte-Juventus che stoccata | l’annuncio è arrivato in diretta

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’allenatore del Napoli, Antonio, dice la sua in conferenza: arriva la risposta secca alla domanda sul club bianconero. Gli allenatori si sono lasciati alle spalle la sosta per le nazionali e hanno riaccolto tutti i giocatori partiti per i propri paesi. Mancano poche ore alla quarta giornata di Serie A, che darà davvero il via a questa nuova stagione. I primi turni sono stati solo un antipasto, ma dopo la sosta arriveranno le portate migliori, a partire dai big match italiani, fino a quelli delle notti magiche europee.non parteciperà alla nuova Champions League col suo Napoli, ma farà di tutto per riportarlo in alto e per tornare nella massima competizione europea l’anno prossimo. Il tecnico salentino sa di avere tutti gli occhi addosso e non si è nascosto nella conferenza stampa per il match che si disputerà domenica a Cagliari.