Alla festa di Verdi-Sinistra il patto della birra con Conte e Schlein Ma la platea fischia su Renzi e il palco si infiamma sull’Ucraina

(Di venerdì 13 settembre 2024) C’è la foto di gruppo, già ribattezzata ‘‘. Quasi per esorcizzare quei precedenti che, dagli scatti ormai storici di Vasto e Narni fino a quello di Campobasso, non hanno mai portato bene al centroe ai progressisti. C’è la pioggia battente, di fine estate, al parco Nomentano di Roma, per lanazionale di, tanto che il padrone di casa, Nicola Fratoianni non si lascia sfuggire la più classica delle battute: “Coalizione bagnata, coalizione fortunata. E piove governo ladro. Fatemelo dire”. E ci sono i leader: dal presidente M5s Giuseppesegretaria Pd Elly, passando per il segretario di +Europa Riccardo Magi, ad Angelo Bonelli, l’altro volto rossoverde.