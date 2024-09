Uomini e Donne Matteo Ranieri esce allo scoperto con la nuova fidanzata | ecco chi è Foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’ex tronista diha ritrovato l’amore. Già lo scorso maggio si vociferava di una frequentazione trae una ragazza di Savona (clicca qui per leggere le segnalazioni). Tuttavia, solo poche ore faha reso ufficiale la storia d’amore con Fabiola Merialdo. L’ex volto diha condiviso un carosello didi coppia su Instagram accompagnandole con una dolce dedica alla: Avevo dimenticato quanto fosse bello amare una persona, ma soprattutto quanto mi mancasse sentirmi amato. Grazie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@homebody) Il genovese è noto per aver partecipato al dating show di Maria De Filippi nel 2021 in veste di corteggiatore di Sophie Codegoni, protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip.