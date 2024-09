Torna operativa la tratta ferroviaria Agrigento-Palermo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 12 settembre 2024) In Siciliano attive alcune linee ferroviarie che, durante l’estate, sono state oggetto di lavori di potenziamento e manutenzione svolti da ReteItaliana (Gruppo FS), all’interno di un ampio piano di ammodernamento della retedell’isola. Tra queste, la linea. Nella zona di, in particolare, sono stati eseguiti interventi preliminari per l’installazione della tecnologia ERTMS (European Railway Traffic Management System), un progetto finanziato attraverso il PNRR, che introduce il sistema più avanzato per la supervisione e il controllo della distanza tra i treni, migliorando la regolarità e la gestione del trasporto ferroviario. L'articololaproviene da Dayitalianews.