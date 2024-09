The Perfect Couple | la nuova serie tv Netflix con Nicole Kidman

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 12 settembre 2024) Life&People.it Basato sull’omonimo romanzo best-seller del New York Times scritto da Elin Hilderbrand, The, è laminitelevisiva murder-mistery distribuita da. Un lungo e avvincente film, diviso in sei episodi, tutti diretti e prodotti da Susanne Bier, registra e sceneggiatrice danese, vincitrice del premio Oscar per il miglior film straniero con In un mondo migliore (2010). Trama Lasegue le vicende di Amelia Sacks, promessa sposa di Benji, rampollo degli Winbury, una delle famiglie più facoltose di Nantucket, incantevole cittadina del Massachusetts. Un matrimonio per il quale Greer Garrison Winbury, madre del futuro sposo, non bada a spese. I preparativi per il grande giorno sembrano filare liscio fino a quando il ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia manda a rotoli la grande festa nuziale.