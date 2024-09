Tensione Crescente | Le Ultime Notizie dal Fronte Ucraino e Russo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Russia e Ucraina in: Moscova Minaccia Risposte con Missili Atacms e Kiev Accusa Mosca di 130.000 Crimini di Guerra Nelleore, latra Russia e Ucraina ha subito un ulteriore inasprimento. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha avvertito che Mosca risponderà in maniera appropriata a quelli che definisce “attacchi in profondità nel suo territorio” con l’uso di missili Atacms di fabbricazione americana, recentemente promessi alle forze ucraine. Secondo Peskov, la decisione di colpire la Russia con tali missili è già stata presa e si sta cercando di formalizzarla tramite i media. Il vice ministro degli Esteri, Sergei Ryabkov, ha dichiarato che la Russia distruggerà i missili a lungo raggio americani destinati all’Ucraina. La situazione sul campo di battaglia continua a deteriorarsi.