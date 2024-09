Softball l’Old Parma rimane in Serie A1 Le emiliane vincono il play-out contro Legnano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Pubbliservice OldnellaA1 di. La compagine emiliana ha infatti vinto il delicatissimo-out, condannando le avversarie a un altro anno tra le fila cadette. Unacominciata con non poca fatica perche, in gara-1, ha avuto la meglio in rimonta per 6-3 dopo aver subito un mortifero 3-0 da parte delle rivali. Più bloccata invece gara-2, vinta per 1-0 grazie ad un walk-off arrivato con una base su ball ottenuto da Elisa Lizza. Rocambolesca infine gara-3, cominciata domenica e conclusasi causa maltempo solo mercoledì con il trionfo delper 8-7, abile a ribaltare ancora una volta le sorti di un match che aveva vistocon il pallino del gioco in mano nelle prime battute. La squadra ducale si accinge così ad affrontare laA1 per la quinta stagione consecutiva.