Soccavo Pianura caos doppi turni e folla di mamme infuriate in 5 scuole

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiper cinque, trae certificati anti incendio mancanti. Sono centinaia gli alunni coinvolti, e oggi in municipalità si è registrato l’assedio delle. Il consiglio ha approvato un documento: si chiede una proroga al Comune di Napoli, nelle more dei nulla osta. Tutto parte dal diktat del di Palazzo San Giacomo, piovuto due giorni fa nella sede municipale. Ai dirigenti scolastici si vieta un accesso superiore ai 100 scolari, negli istituti sprovvisti di certificato di prevenzione incendi. Una doccia gelata, proprio alla vigilia del ritorno in aula. Stamattina alle 8.30 una trentina disi è recata alla municipalità 9. Le donne hanno incontrato il presidente Andrea Saggiomo, il quale ha spiegato loro la situazione. Costretti dagli ordini del Comune, i dirigenti scolastici hanno disposto i