Seconda giornata Europei ciclismo 2024 | l’Italia non si ferma altro oro nel team realy

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nuovo trionfo azzurro nellain corso di svolgimento a Limburg(Belgio). Dopo l’oro e il bronzo nella cronometro individuale,conquista il titolo continentale nel. Affini, Cattaneo, Mirko Maestri, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Gaia Masini hanno chiuso la loro prova in 1h01’43” precedendo la Germania e il Belgio.: ILITALIANO È D’ORO La squadra azzurra ha fatto la differenza nella frazione maschile nella quale i ragazzi sono stati capaci di completare i due giri previsti in 31?”21 lasciando dietro di loro la Germania per 49 secondi e il Belgio per 55. La squadra femminile hanno continuato il gran lavoro svolto dai loro colleghi maschi resistendo al tentativo di rientro delle tedesche, transitate all’ultimo intermedio con 42 secondi di distacco.