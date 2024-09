Riqualificazione Masini | servono 600mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Occorrono 625milaper ladel teatro. La stima è contenuta in un documento elaborato dai tecnici di Palazzo Manfredi, parte del piano che, nei desiderata del Comune, consentirebbe di accedere ai fondi regionali per gli interventi di "restauro, conservazione, consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico storico e contemporaneo a destinazione culturale", così come stabiliti dalla legge regionale del 2020 e da quella attuativa varata a fine maggio di quest’anno, provvedimento a dir poco caldeggiato dall’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, che aveva inserito gli interventi di questo tipo fra le priorità della sua azione amministrativa.