Rapina in pieno giorno Corinna ragisce al ladro | Ho cercato di fermarlo ma mi ha fatto cadere

(Di giovedì 12 settembre 2024) Questa mattina iltore diDalla Noce sarà processato per direttissima. Il 26enne straniero, già noto per precedenti di polizia, è stato arrestato martedì dopo essere entrato nell’edicola in via Giotto della signorae averle portato via il portafogli, dopo averla strattonata e gettata a terra. Hail giro del quartiere, e non solo, la notizia.per tutti è l’edicolante del Giotto, per molti un’amica, persona conosciuta che hadella sua attività un luogo in cui spesso far sentire una voce contro il degrado, che da anni attanaglia la zona. "Erano le 15.30 circa, mi ero allontanata dall’edicola di una manciata di passi, qualche secondo giusto il tempo per parcheggiare l’auto proprio qui difronte. Ho chiuso la porta con dentro anche il mio cagnolino, ma dopo un istante ho visto entrare un ragazzo di colore.