Perché la cucina New Nordic di Martin Berg conquisterà Milano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Se siamo sempre più affascinati dallo stile di vita nord europeo un motivo c’è e da Arket aè semplice scoprirlo. Il caffè ospitato all’interno del department store milanese infatti è guidato dallo chef svedese, esponente del NewManifesto e impegnato nel portare avanti unasostenibile, locale e di stagione. Il menù congeniato daper tutti gli Arket del mondo è plant based, super healthy e include materie prime di altissima qualità declinate chiaramente a seconda del paese in cui lo store si trova «Arket è presente in molti mercati, quindi è importante essere il più open minded possibile, rispettare la cultura e la dieta locali, specialmente in regioni come quelle asiatiche, la Corea del Sud o la Cina.