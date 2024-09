Napoli le lacrime di De Laurentiis | Venti anni gloriosi E ora comincerà lo spettacolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 - Aurelio Decome non lo si era mai visto: intervenuto a margine della presentazione di una nuova partnership commerciale, il patron si è aperto sul passato, sul presente e soprattutto sul futuro del suo, non dimenticando di tracciare un bilancio (non senza far trasparire un pizzico di emozione) dei suoi primi 20da presidente. Le dichiarazioni di De"Si è sempre parlato di questo club come di un trampolino di lancio per i giocatori, ma direi che oggi siamo un punto di arrivo, come dimostrano i tanti campioni affermati che vogliono venire qui e l'approdo in panchina del nostro attuale allenatore, uno dei migliori al mondo. In una fase dove nel calcio si spende meno, ilha investito 150 milioni in una sola sessione di mercato, quella estiva appena alle spalle.