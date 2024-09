Manchester City | presentata la maglia in onore degli Oasis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ilha presentato la divisa Definitelyper la stagione 2024/25. In occasione del 30° anniversario dell’iconico albumDefinitely Maybe, il kit in edizione speciale trae ispirazione dalla copertina dell’album che ha segnato una generazione. La divisa Definitelysarà indossata esclusivamente in alcune partite europee. Ladebutterà in campo il 18 settembre all’Etihad Stadium, quando ilaffronterà l’Inter, e sarà indossata in alcune trasferte europee per il resto della stagione 2024/25.lainSportFace.