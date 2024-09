Maltempocrollo temperature e nubifragi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 12 settembre 2024) 12.45 Ciclone polare sulla Penisola,con piogge, venti e neve sulle vette alpine oltre i 1.500 metri. Allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 15 regioni. La fase acuta di maltempo prima nel Nord Est, Liguria di Levante e Toscana, poi Lazio, Campania e Sicilia occidentale.in forte calo, con picco previsto domani anche al Sud. Intanto, frana per le forti piogge a Gragnano (NA): evacuate 5 famiglie. E sul massiccio del Monte Bianco, a 4.013 metri, due alpinisti sono bloccati da ieri. Il maltempo complica i soccorsi.