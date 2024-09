L’uomo del fare Bucci potrebbe persino farcela in Liguria nonostante il Totigate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Mercoledì sera – 11 settembre – in una conferenza indetta davanti alla sede della Città Metropolitana di Genova, il sindaco Marcoha negato quanto andava ripetendo fino al giorno prima: la sua assoluta indisponibilità a candidarsi come tappabuchi del cratere aperto dalper due ragioni: non tradire l’impegno con gli elettori genovesi, che lo avevano rieletto per la seconda volta Primo Cittadino, e le precarie condizioni di salute che lo tormentano da tempo (sotto forma di metastasi linfonodale da neoplasia cutanea. Per capirci, una forma tumorale della pelle).