L’intervento L’America Latina rischia di diventare la quinta colonna di Russia e Cina L’Ue non tentenni

(Di giovedì 12 settembre 2024) C’è una parte del mondo in cui ancora oggi il comunismo non è l’utopia che tanto piace in Occidente a chi non l’ha mai conosciuto, ma una fredda e tremenda realtà fatta di dittatura, repressione e miseria. In Venezuela, il regime narco-comunista di Nicolás Maduro si sta macchiando di responsabilità enormi, aggravatesi dopo il furto delle elezioni del 28 luglio scorso vinte dall’opposizione patriottica e democratica, continuate con la brutale repressione degli oppositori (fino ad oggi 27 morti e più di 2500 arrestati o spariti nel nulla) e culminate con l’esilio forzato del vincitore di quelle elezioni Edmundo Gonzalez Urrutia, costretto alla fuga in Spagna per sfuggire all’arresto.