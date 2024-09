La generosità di Donatella vive anche oltre la morte | donazione multiorgano salva tante vite

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Teramo - L'ultimo atto di altruismo diMazza, operatrice sanitaria, continua a fare la differenzadopo la sua scomparsa,ndoda Roma a Palermo. LadiMazza, operatrice sanitaria di 60 anni, non si è fermata con la sua, ma ha continuato a lasciare un segno impor. Deceduta all'ospedale dove aveva prestato servizio per anni,è stata vittima di una grave emorragia cerebrale che ha portato i familiari, in linea con i suoi valori, a dare il consenso alladegli organi. Le procedure per l'espiantosono state completate ieri, e il grande spirito di altruismo che aveva contraddistinto la vita disi è concretizzato in un gesto di estremo valore: il suo cuore, fegato e cornee sono stati destinati a pazienti in attesa di un trapianto a Roma, Palermo e L'Aquila.