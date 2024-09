Falzaresi lascia la gestione del Cfh Executive

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) A Cesenatico si conclude un’esperienza imprenditoriale che ha rappresentato l’inizio di un successo in campo turistico. È l’Hotel, una delle strutture ricettive più grandi della costa di Forlì-Cesena. Ladell’albergo nel 2010 venne rilevata da Andrea, un imprenditore all’epoca quarantenne, che aveva l’ambizione di realizzare un hotel innovativo, il primo con il servizio all inclusive con l’open bar ed i bambini sempre gratis. Fu un successo, con intere settimane sold out e continue richieste di prenotazioni e informazioni. A quel punto la maggior parte degli imprenditori avrebbe capitalizzato, gestendo quella singola struttura o magari cercando di acquistarne una.