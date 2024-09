Donna di 75 anni muore annegata nelle acque di San Vincenzo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 12 settembre 2024) SAN– Tragedia in mare a San, in provincia di Livorno. Unadi origine tedesca di 75è mortaacqua davanti a uno satabilimento balneare, probabilmente a seguito di un malore. Immediati i soccorsi degli assistenti bagnanti con il successivo arrivo sul posto di un’ambulanza e dell’euto medica. È stata anche richiesta l’attivazione dell’elisoccorso Pegaso ma l’intervento non è servito perché è stato constatato il decesso della. È l’ennesima tragedia di questa stagione balneare che, come ognie inevitabilmente, ha contato diverse vittime per annegamento in tutta la costa Toscana.,