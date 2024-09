Ddl sicurezza | De Corato Fdi ‘giornata della svolta’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Oggi alla Camera abbiamo approvato l?articolo 15 del ddlattraverso il quale, finalmente, ci potrà essere il carcere per le borseggiatrici che sfruttano il fatto di essere incinta per rubare ai cittadini. Soprattutto a Milano, queste ladre, sono arrivate così numerose a causaCircolare ‘morbida’ diramata dalla Magistratura nel 2016 che prevedeva, in casi di fermo di donne in stato di gravidanza (ma molte fingevano di esserlo senza che fosse vero), che il magistrato incaricato avrebbe dovuto verbalizzare le circostanze e, a quel punto, avrebbe valutato il da farsi lasciandole, nel frattempo, in stato di libertà”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d?Italia, vice presidentecommissione Affari costituzionaliCamera ed ex vice sindaco delle Giunte di centrodestra milanesi, Riccardo De