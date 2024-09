Chi sono i due ragazzi morti nell’incidente sulla A21 a Cremona | gravissimo l’amico che era con loro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024)– Duee un ferito grave, oltre ad altre due persone in ospedale, fortunatamente non i condizioni preoccupanti. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A21, nel tratto-Brescia, in territorio di Corte de’ Cortesi. A perdere la vita Harman Kumar, 20 anni, e Ajay Kumar, 29 anni, due indiani, il primo di Urago d’Oglio, il secondo residente a Chiari ma di fatto domiciliato anche lui a Urago, che viaggiavano su una Ford Fusion insieme a un terzo connazionale di 20 anni, rimasto ferito. Secondo le prime indagini, martedì sera intorno alle 22.