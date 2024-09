Chi è Iago Garcia | il cattivo de Il Segreto è un nuovo concorrente del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) “” svela un altroche entrerà nella Casa della nuova edizione, che partirà il 16 settembre. Scopriamo chi èChi èGarcía è un attore spagnolo che ha costruito una carriera ricca di successi sia in Spagna che in Italia. La sua storia inizia con un trasferimento a Londra a soli 18 anni, dove riflette sul suo futuro e decide di intraprendere la carriera di attore. Al ritorno in Spagna, si forma alla prestigiosa Real Escuela de Arte Dramático di Madrid, dopo aver svolto diversi lavori. Il debutto televisivo dilo vede protagonista di varie serie e campagne pubblicitarie, ma è grazie al ruolo di Ernesto Expósito nella soap Amare per sempre che inizia a farsi notare.