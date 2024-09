C destra | Bandecchi ‘Ap sarà quinta gamba’ contatti con Fdi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Alternativa Popolare diventerà lagamba del centro”. Lo dice, interpellato telefonicamente dall’Adnkronos, il leader di Ap e sindaco di Terni Stefano, che nella serata di mercoledì ha confermato all’agenzia di stampa i rumors sull’imminente chiusura dell’accordo per l’ingresso della sua forza politica nel centroin cambio del sostegno di Alternativa Popolare ai candidati della coalizione alle prossime competizioni elettorali, a partire dalla sua Regione: l’Umbria.“E’ esattamente come ho detto ieri, nel senso che Ap sosterrà tutti i candidati dell’attuale coalizione di centro, perché entrerà a livello nazionale nel centro. Umbria compresa”, con il sostegno alla presidente uscente Donatella Tesei, in quota Lega.