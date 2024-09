Bce taglia tassi di 025 puntial 350%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 12 settembre 2024) 14.58 Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di taglire il tasso d'interesse sui depositi per l'area euro di 25 punti base (0,25 punti percentuali), per portarlo al 3,50%. La decisione è in linea con le attese dei mercati. Il tasso sui depositi passa dal 3,75 al 3,50%, mentre quello sui rifinanziamenti principali scende dal 4,25 al 3,65%. La Bce prevede l'inflazione al 2,5% nel 2024, al 2,2% nel 2025 e all'1,9 nel 2026. Pil in crescita: +0,8% nel 2024, +1,3% nel 2025 e +1,5% nel 2026.