Barry Callebaut il 3 ottobre riunione al ministero Imprese

(Di giovedì 12 settembre 2024) La vicendadi Verbania Intra, che ha annunciato la chiusura per il 2025, arriverà a Roma il prossimo 3, giorno per il quale il ministro dellee del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato una. "Siamo già in campo al fianco della Regione per dare una soluzione positiva alla vertenza - ha dichiarato Urso, che questa mattina ha incontrato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a Milano in unabilaterale a margine degli Stati generali della space economy - Per noi priorità è il lavoro". "Siamo al lavoro con il governo per scongiurare la chiusura dello stabilimento e salvaguardare i posti di lavoro. Il nostro impegno è massimo" le parole di Cirio, che parteciperà all'incontro a Roma con il vicepresidente Elena Chiorino.