Atletica l’ultima tappa della Diamond League 2024 | in gara Tamberi e Fabbri

(Di giovedì 12 settembre 2024) Bruxelles, 12 settembre– E’ tutto pronto per l’ultimo appuntamentodiLeggera, a Bruxelles. Ci saranno intanti Azzurri. Tra gli altri, Gianmarconell’alto, Leonardonel lancio del peso e Ayomide Folorunso nei 400 metri ostacoli. Gli Azzurri puntano al podio e al prestigioso Trofeo del Diamante. Il programma delle gare – Fonte fidal.it PRIMA GIORNATA: VENERDÌ – Il greco pigliatutto Miltiadis Tentoglou, i tre giamaicani Wayne Pinnock, Carey McLeod, Tajay Gayle, lo svizzero campione in carica Simon Ehammer: è una super finale per Mattia Furlani. Quattro rivali su cinque sono saliti sui podi internazionali delinsieme al diciannovenne delle Fiamme Oro, protagonista di un’annata fenomenale: Tentoglou c’era sempre, e sempre d’oro, Pinnock argento a Parigi, McLeod bronzo a Glasgow, Ehammer bronzo a Roma.