Asst replica | Pronti a partire concorsi per l’assunzione di personale

(Di giovedì 12 settembre 2024) La denuncia dei lavoratori dell’Ovest Milanese ha portato allaimmediata da parte della Direzione che ha messo il punto soprattutto sul tema della sicurezza sul lavoro. "L’Azienda sta presidiando con molta attenzione la criticità della carenza diinfermieristico, che ha comunque carattere nazionale - è la risposta -. L’sta espletando, in questi giorni, un concorso con 88 iscritti e ha già programmato un successivo concorso per gennaio 2025. Per quanto riguarda invece ildi supporto (Oss) è vigente in Azienda una graduatoria con 566 operatori, dalla quale sono in corso le chiamate al fine di assicurare tutte le assunzioni necessarie. A oggi tutte le attività assistenziali, così come l’effettuazione di turni (che nel periodo estivo possono rilevare qualche lieve incremento), sono assicurate nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti.