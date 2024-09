Accordo Azerbaigian-Vaticano per restauro basilica San Paolo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (askanews) – Il Governatorato dello Stato della Città dele la Fondazione Heydar Aliyev hanno firmato oggi unper la messa in sicurezza dei rivestimenti in marmo delladi SanFuori le Mura. Il documento è stato firmato da Anar Alakbarov, Assistente del Presidente dell’e Direttore esecutivo della Fondazione Heydar Aliyev, e dal Cardinale Fernando Vérgez Alzaga, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del. Si tratta di un progetto finanziato dalla Fondazione per la messa in sicurezza e la conservazione dei rivestimenti e apparati decorativi in marmo delladi SanFuori le Mura, in previsione del prossimo Giubileo.