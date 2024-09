Accadde oggi 12 settembre | Dieter Hecking Giampaolo Pazzini ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di giovedì 12 settembre 2024) 12edricorrenze Da calciatore esordì in Bundesliga il 30 novembre 1984 con il Borussia Monchengladbach. Da tecnico nel 2015 ha conquistato con il Wolfsburg una Coppa e una Supercoppa di Germania. Compiesessant’anni. Nel giorno del centenario dalla nascita di Giuseppe Della Frera, 136 presenze in Serie A: 26 con l’Alessandria, lecon il Novara. Festeggiano mezzo secolo Nuno Valente ed Eduardo Coudet: il portoghese conquistò anche una Coppa Uefa e una Champions, l’argentino è stato cinque volte campione nazionale con il River Plate e uno ‘scudetto’ sulla panchina del Racing. Il 122004 Mauro Esposito erealizzavano la prima rete in Serie A. Primo gol nel campionato italiano anche per Zlatan Ibrahimovic. GLIEROIDELCALCIO.