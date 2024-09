Villaricca | Nel bocchettone dell’aria la cocaina Carabinieri arrestano pusher

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Durante un’operazione anti-droga a, ihanno arrestato un 47enne. L’uomo, fermato dopo uno scambio di droga che nascondeva in auto e soldi Adella stazione di Qualiano hanno arrestato C. I., 47enne Napoletano già noto alle forze dell’ordine. Siamo nel parcheggio di un centro commerciale di Giugliano, a via Santa Maria a Cubito. I militari stanno effettuando un servizio ad hoc contro lo spaccio di droga. All’interno di una Panda in sosta c’è un uomo che parla al telefono. L’autista è particolarmente agitato e idecidono di pedinarlo per osservare i suoi movimenti. La panda raggiunge il comune die percorre Corso Europa. La marcia procede regolare quando un ragazzo in sella a uno scooter si affianca all’auto seguita dai. I due non si fermano e lo scambio è “volante”.