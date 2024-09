Unicoop Firenze intesa con Polizia postale per la cybersecurity

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 - Proteggere la cooperativa dai cyber attacchi, e sensibilizzare il grande pubblico sui rischi informatici, per creare una consapevolezza partecipata su come agire e difendersi rispetto alle minacce digitali: sono i principali obiettivi del protocollo d'per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici su sistemi informativi critici sottoscritto dacon il Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) Toscana della. Il protocollo, che ha validità triennale, prevede un piano di collaborazione per condividere e analizzare informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti nei confronti delle infrastrutture informatiche di; segnalare emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti che possano danneggiare i servizi informatici e di telecomunicazione.