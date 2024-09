Un rifugio sotto sfratto | Aiutateci a salvare i mici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il progetto di aiuto per animali in difficoltà è a rischio chiusura. Il gruppo “RottaMiao“ svolge le proprie attività a sostegno degli animali abbandonati in un appartamento a Buccinasco, allestito a piccolo ma sicuro. Ma il progetto "rischia di non andare avanti – spiega la responsabile Barbara Mozzati –: l’appartamento dove siamo oggi in affitto non sarà più disponibile dal 31 dicembre. Significa che non avremo più un posto dove ospitare l’attuale gruppo di gatti che stiamo curando e quelli che avremmo potuto aiutare in futuro". In questi anni, "abbiamo raccolto da tutta Italia gatti, soprattutto, ma anche cani e altri piccoli animali, persino oche e capretti, grazie alla collaborazione con la rete di volontari che abbiamo in ogni Regione e con le guardie zoofile che effettuano gli interventi di recupero", prosegue la responsabile.