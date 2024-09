Traffico Roma del 11-09-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Luce Verdeper alberi pericolanti ancora chiusa Viale deignoli da via Guido calza in direzione Fiumicino proseguono i lavori su via del Foro Italico con transito su carreggiata ridotta tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni inevitabili rallentamenti e code chiusa via di Valle Aurelia lungo la carreggiata sottostante il viadotto delle Fornaci da via Anastasio II a via Giuseppe Bonaccorsi sulla tangenziale est lavori di risanamento e riqualificazione dell’infrastruttura dalle 23 di questa notte alla stessa ora del 4 ottobre per essere a Chiusa La Rampa che dal viadotto superiore direzione San Giovanni conduce a via Prenestina cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ