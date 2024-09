Tino Anjorin si presenta a Empoli | Mi sento pronto per affrontare la Juventus

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)– Si sente giàall’esordio in campionato il centrocampista, arrivato all’dal Chelsea. Lo ha detto allazione ufficiale in sala stampa a. Perché hai scelto? L’opportunità di venire qui è nata alcune settimane prima che terminasse il mercato, ho parlato con il direttore Gemmi e con mister D’Aversa: le aspettative e gli obiettivi da raggiungere sono andati di pari passo, ho pensato che questa fosse la situazione perfetta in cui essere. Qual è stato il tuo impatto cone con la squadra? E quali sono le tue caratteristiche? Molto positivo, mi piace, qui in Italia c’è una cultura completamente differente e direi anche il cibo Sono felice di essere qui. Per quanto riguarda le mie caratteristiche, penso di essere un atleta potente, molto tecnico, a cui piace dominare il gioco.