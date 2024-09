Scintille al dibattito tv tra Harris e Trump la vice di Biden incalza il tycoon e lo costringe alla difensiva

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il primo – e forse ultimo –televisivo tra i candidatipresidenza degli Stati Uniti, Kamalae Donald, è stato vinto dpresidente uscente. Questo, almeno, è il giudizio di gran parte degli esperti americani che hanno seguito i 90 minuti di serrato scontro, andati in onda sulla rete ABC, in cui la democratica ha iniziato il proprio intervento in modo lento, zoppicando non poco sui temi economici, salvo poi cresceredistanza,ndosulla. Unin cui ladi Joesi è dimostrata molto incisiva nella difesa del diritto all’aborto ed efficace nel trattare le intolleranze razziste del candidato repubblicano. Dal canto suo, ilha cercato di incassare i colpi e in più di un’occasione è apparso in difficoltà, tanto da rispondere fuori contesto.