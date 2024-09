Roma Koné in grande spolvero con la Francia | il piano di De Rossi

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di mercoledì 11 settembre 2024)punta a prendersi ladopo l’ottima prestazione sfoderata in Nazionale contro il Belgio. Ildi Dein vista del Genoa. Sarà un Manutirato a lucido quello che, in queste ore, si ripresenterà a. I giallo, alla ripresa del campionato dopo la sosta, andranno in trasferta a Genova con l’obiettivo di fare bottino pieno ed ottenere la prima vittoria in campionato. L’avvio, per i giallo, non è stato dei migliori: appena due pareggi, con il Cagliari e la Juventus nell’ultimo turno, inframezzati dalla sconfitta subita a sorpresa per mano dell’Empoli. Manu Kone ha giocato bene in Nazionale (LaPresse) – Serieanews.