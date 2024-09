Rai | vertici in stand by alle Camere proroga Cda ‘ponte’ e riforma le ipotesi per risolvere il rebus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set (Adnkronos) – Slitta ancora la nomina del Cda della Rai. Dopo l’ultimo vertice di maggioranza, dal quale era già trapelata la possibile ‘frenata’, il Parlamento fotografa lo stallo sul rinnovo deidi viale Mazzini. Se ne parla il 26 settembre, quando Camera e Senato hanno calendarizzato il voto dei componenti di indicazione parlamentare (4 in totale, 2 per parte). Salvo cambiamenti da qui ai prossimi giorni. “L’ennesimo pasticcio. Avevamo detto che non erano pronti, ed è confermato”, commentato il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. L’opposizione esulta e segna un punto a suo favore. Dalla riunione tra Meloni, Salvini e Tajani di fine agosto era stata ipotizzata una prima data: 12 settembre, spostata ulteriormente dopo le riunioni dei capigruppo. “Hanno trovato un muro”, sottolineano fonti parlamentari di opposizione.