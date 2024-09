’Orgogliosi’ | raccolte 1 300 firme | Il nostro decalogo di richieste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lunedì mattina il coordinamento del comitato ’Orgogliosi Forlivesi’ è stato ricevuto in Comune dal sindaco Gian Luca Zattini e dal vicesindaco Vincenzo Bongiorno. Scopo principale dell’incontro è stato quello di consegnare alle massime autorità comunali le 1.300a seguito della petizione promossa dal suddetto comitato per chiedere interventi di miglioramento, soprattutto in ambito di sicurezza, nella zona del centro storico. Si tratta di 10e proposte sulle condizioni di sicurezza, commerciali e residenziali del centro storico e quindi di tutti i cittadini che vivono o che frequentano le zone del centro. Le diecisono state suddivise dal comitato in cinque titoli: sicurezza, decoro urbano, residenzialità, parcheggi e integrazione.