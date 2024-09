Moto contro auto | Alessandro muore a 39 anni 15 anni fa finì in coma dopo un incidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nel tardo pomeriggio, un tragicostradale si è verificato sulla strada provinciale che collega Manduria a San Pancrazio Salentino.Carella, unciclista di 38originario di Torre Santa Susanna, ha perso la vita in seguito a un violento scon una Lancia Ypsilon nera, condotta da un 29enne di Avetrana. Nonostante il pronto intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco di Taranto, per Carella non c’è stato nulla da fare. L’mobilista, invece, è stato trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sulla dinamica dell’sono in corso da parte della Polizia Locale di Manduria. Leggi anche: Schianto terribile instrada: chi sono i due ventenni che hanno perso la vita La tragedia ha sconvolto la comunità di Torre Santa Susanna, doveCarella era molto conosciuto.