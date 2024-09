La stagione di prosa | da Lear all’Iliade

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una nuovateatrale per il Ventidio Basso con 25 appuntamenti tra, danza, musica, comicità e teatro per ragazzi a comporre il ricco e variegato mosaico della2024-25. Inaugurazione il 2 e 3 novembre con Saranno Famosi. Fame il musical, da una delle serie tv più famose e indimenticabili. Questa versione firmata da Luciano Cannito, che unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale, è un trionfo di canto, danza, musica, recitazione, in una narrazione dinamica e travolgente. Tra gli interpreti ci sono Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario, Stefano Bontempi, nomi importanti che hanno confermato nella loro carriera un forte legame col pubblico grazie al loro talento e alla loro versatilità.