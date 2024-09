Ingannata da un annuncio Sul sito appartamento libero ma è occupato fino a giugno E le caratteristiche sono diverse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Cercare casa in affitto ormai è un’impresa, a volte anche più ardua del previsto. L.S., 41 anni, condivide su un gruppo Facebook la sua esperienza con Trova Affitto: "Cerco disperatamente unper me e mio figlio (di 23 anni, ndr). Lavoriamo entrambi. Dopo aver parlato di unvisto sul, la signorina mi ha chiesto 250 euro per le pratiche. Dopodiché mi ha messo in contatto con il proprietario per accordarci sul contratto". Solo in quel momento ha scoperto che la casa è ancora occupata da un inquilino, che salvo imprevisti non la libererebbe prima di2025. A questo si aggiungono alcune incongruenze nella descrizione dell’riportate sull’, dove viene chiarito anche il ruolo di Trova Affitto: "Non è un’agenzia immobiliare – si legge –. Non cicosti di mediazione, ma un’unica quota per usufruire del servizio".