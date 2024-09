Il ‘Kostas’ di Stefano Fresi sbarca su Rai1 | Porto nel personaggio la mia empatia

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) – “La mia personalissimacol mondo è entrata ad ammorbidire il Kostas dei romanzi. E’ stato un gioco di equilibri, perché sono d’altra parte contento di aver incontrato la durezza del, che forse stempera un po’ la mia proverbiale diplomazia”.tratteggia così il suoin, la nuova fiction Rai tratta da tre dei romanzi di Petros Markaris incentrati sulla figura del commissario greco Kostas Charitos. La serie, che va in onda da domani 12 settembre in prima serata su, è composta da tre puntate prodotte da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, e diretta da Milena Cocozza. “Quello che mi è piaciuto è questo suo equilibrio precario fra la sua durezza e la morbidezza che pure gli appartiene, questa continua lotta fra i due aspetti, che gli regalano anche una certa fragilità”, spiega l’attore.